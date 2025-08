Accident d'hélicoptère au Ghana : deux ministres parmi les huit victimes

information fournie par France 24 • 06/08/2025 à 23:34

Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances qui ont provoqué l'accident d'un hélicoptère au Ghana. L’appareil transportait cinq passagers et trois membres d’équipage. Il avait décollé d’Accra vers 9 heures ce mercredi matin, en direction d’Obuasi, à environ 250 kilomètres plus au nord. Les causes de l’accident ne sont pas encore connues. Parmi les victimes, les ministres de la Défense et de l'Environnement.