information fournie par France 24 • 02/01/2024 à 23:57

La Somalie dénonce une agression de l'Ethiopie. En cause : le partenariat conclu avec la république autoproclamée du Somaliland. L'accord permet à Addis Abeba de louer des terres pour accéder à la mer Rouge et établir une base navale. Mogadiscio fulmine, rappelle son ambassadeur et annonce une saisine du Conseil de Sécurité de l'ONU.