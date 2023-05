information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 15:27

Rendez-vous avec A2H, véritable "couteau suisse" de la musique. Il est l’un des rares artistes à exceller à la fois dans le rap, le rock, la pop et même, à certaines occasions, la bachata ! Autodidacte, il est aussi compositeur et guitariste. Retour sur son parcours digne d’une course de fond, sur ses origines malgaches, son côté épicurien et ses projets futurs. Dans cet épisode, le rappeur Ben PLG pose une question surprise.