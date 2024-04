À Vukovar en Croatie, les séquelles invisibles de la guerre

information fournie par France 24 • 19/04/2024 à 11:54

En Croatie, sur les rives du Danube, Vukovar est une ville martyre. À la frontière avec la Serbie, elle a été le théâtre de la première grande bataille des guerres qui ont ensanglanté les Balkans dans les années 1990. Quatre ans avant le génocide de Srebrenica et huit ans avant la guerre au Kosovo, Vukovar a été la première ville de l’ancienne Yougoslavie à subir un nettoyage ethnique, en 1991. Plus de trente ans après, entre les Serbes locaux et les Croates, la réconciliation se heurte à l'impunité des crimes de guerre, et aux dissensions enfouies du récit.