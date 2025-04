information fournie par France 24 • 11/04/2025 à 13:46

Dans Premières cette semaine, le film "A Real Pain", réalisé par l'acteur et réalisateur Jesse Eisenberg, qui suit deux cousins new-yorkais très liés aux personnalités opposées, qui partent en Pologne sur les traces de leur grand-mère adorée qui vient de disparaître et plus largement de leur famille polonaise. Un film lié à l'histoire personnelle de Jesse Eisenberg et résolument "woody-allenien", en ce sens qu'il parle de choses profondes et sérieuses, avec un ton joyeusement désespéré.