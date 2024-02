information fournie par France 24 • 07/02/2024 à 11:20

Dans l’enclave surpeuplée, où plus de la moitié des habitants ont moins de 18 ans, les enfants subissent de plein fouet l’horreur de la guerre et des bombardements. À Rafah comme dans les autres villes pilonnées par Israël, les parents essayent de les préserver des violences, mais selon l'ONU, plus de 17 000 enfants ont été séparé de leurs parents dans la bande de Gaza.