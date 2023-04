information fournie par France 24 • 24/04/2023 à 10:38

A Mayotte, l'opération "Wuambushu" amorcée à Mayotte par le gouvernement vise à endiguer la délinquance et l'immigration illégale. La France prévoit de déloger des migrants en situation irrégulière des bidonvilles de Mayotte et d'expulser les sans-papiers, dont la plupart sont des Comoriens, vers Anjouan, l'île comorienne la plus proche située à 70 km.