information fournie par France 24 • 08/04/2024 à 11:24

À Madagascar, si l’homosexualité est autorisée par la loi, elle reste largement rejetée par la société. Pour garder leur travail et vivre en paix, la plupart des homosexuels sont contraints de se cacher. Ils ont développé leurs propres réseaux, codes, gestuelle et vocabulaire. Reportage de Gaëlle Borgia, Vanessa Rakotomalala et Jedidia Andriamasy.