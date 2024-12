information fournie par France 24 • 27/12/2024 à 23:33

Le journal de l'Afrique s'intéresse à la mythologie africaine et à l'un de ses personnages phares: Kankan Moussa, empereur du mali du 14e siècle... Solo Niaré, écrivain malien-guinéen, passionné d'histoire, auteur de plusieurs romans et contes pour enfants s'est attaqué à ce mythe historique fondateur de l'histoire africaine dans son ouvrage "l'Eunuque et l'Empereur" publié chez Nimba Littérature.