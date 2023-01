À la fête avec Uzi

information fournie par France 24 • 20/01/2023 à 15:16

Rendez-vous avec le rappeur, auteur, topliner et producteur de 23 ans Uzi. Cet artiste du 77, en grande banlieue parisienne, s’est fait une place de choix dans l’industrie musicale en quelques années. Il cumule à ce jour plus de 170 millions de vues de ses clips sur YouTube et peut se targuer d’avoir été récompensé d’un single platine et d’un disque d’or ! On le retrouve régulièrement en collaboration avec de grands noms du rap. Pour cet épisode, Kayna Samet offre une vidéo surprise.