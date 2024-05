information fournie par France 24 • 08/05/2024 à 16:43

À 79 jours du début des Jeux olympiques, nous nous intéressons aux athlètes venus d'Afrique avec le journaliste et spécialiste du sport africain Sylvère-Henry Cissé. C'est dans les épreuves d'athlétisme que les sportifs africains visent le plus de médailles, avec des athlètes vétérans des Jeux comme le coureur kényan Eliud Kipchoge, double champion olympique en titre, ou des jeunes prodiges, comme le sprinteur botswanais Letsile Tebogo, âgé de 20 ans et déjà comparé à Husein Bolt.