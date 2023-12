"À la COP28, on attend un souffle politique pour s’attaquer à la question des énergies fossiles"

information fournie par France 24 • 08/12/2023 à 11:40

Quel avenir pour notre planète, en cette journée mondiale du climat ? Après une journée de pause hier à mi-parcours, la COP28 reprend ses travaux à Dubaï. Jusqu’ici, les négociateurs ne sont pas parvenus à conclure un accord sur la sortie des énergies fossiles, certains pays restant même hostiles à toute mention du sujet. Les négociations vont désormais prendre une tournure plus politique avec l’entrée en piste des ministres. Dans les allées de cette COP28, Fanny Petitbon spécialiste climat et responsable du plaidoyer au sein de l‘ONG Care France dresse le bilan et les attentes de la société civile dans cette dernière ligne droite.