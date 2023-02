À l’École européenne de Strasbourg, de jeunes réfugiés ukrainiens à l’épreuve de l’exil

information fournie par France 24 • 21/02/2023 à 15:39

Depuis le réveil sous les bombes du 24 février 2022 en Ukraine, marquant le début de ce que Vladimir Poutine appelle une "opération militaire spéciale", plusieurs millions de personnes ont pris le chemin de l’exil. Parmi eux, une majorité de femmes et d’enfants, déracinés et obligés d’embrasser une autre langue et une autre culture. Dans l'est de la France, l’École européenne de Strasbourg a ouvert ses portes à plusieurs dizaines d'Ukrainiens réfugiés dans le pays. Un an plus tard, dans cet établissement, à deux pas du Parlement européen, ces jeunes ont réappris à vivre loin de chez eux, avec un regard désormais tourné vers l’Europe.