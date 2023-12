"À l'Affiche Planète Afro" : Orchestra Baobab fête ses 50 ans

information fournie par France 24 • 18/12/2023 à 17:03

Fatimata Wane reçoit Abib Mbaye, le manager du mythique groupe sénégalais Orchestra Baobab qui fête ses 50 ans de carrière. Il revient sur la naissance d'un groupe national qui a réuni les meilleurs musiciens de son époque et qui se régénère aujourd'hui avec de nouveaux membres. Sandra Agbessi, directrice du Brussels African Art Center (BAAC) est également notre invitée. Situé à Bruxelles, la capitale européenne ayant la diaspora africaine la plus importante d’Europe, le centre a pour ambition de promouvoir la création, contemporaine africaine. Enfin, retour sur les lauréates 2023 des prix RFI : les Congolaises Jessy B pour la musique et Stéphanie Bluetooth pour l'humour.