"À l'Affiche Planète Afro" : les mémoires du monde mises à l’honneur

information fournie par France 24 • 15/01/2024 à 16:47

"À l'Affiche Planète Afro" reçoit deux grands artistes pour une plongée dans les mémoires du monde. Abdel Soufi, comédien, a mis en scène le spectacle "MLK - La Voix de la Fraternité et de la Paix" dans lequel il incarne une de ses idoles : Martin Luther King. À ses côtés, la nouvelle coqueluche de l’art contemporain africain, Hyacinthe Ouattara, présente sa nouvelle exposition à la 193 Gallery à Paris, "Les mémoires du monde". Entre broderie et peinture, son travail est une mise en valeur du tissu comme témoin des tourments et de la poésie du monde.