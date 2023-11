information fournie par France 24 • 27/11/2023 à 16:22

Au cœur de l’actualité culturelle panafricaine, Claudy Siar reçoit le chanteur guadeloupéen Thierry Cham, l’interprète du titre culte "Océan". Thierry Cham présente "Mi amor", en duo avec la chanteuse haïtienne Leika Paul. À découvrir également, "Heroes of freedom", la nouvelle chanson de la chanteuse et guitariste camerounaise Kareyce Fotso, en duo avec Salatiel. Cette composition accompagne une série documentaire consacrée aux femmes et aux hommes qui ont lutté contre l’oppression coloniale.