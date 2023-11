information fournie par France 24 • 20/11/2023 à 16:28

Une émission "À l'Affiche Planète Afro" 100% musicale avec deux artistes talentueux. Amen Viana est guitariste. Surnommé le "Jimi Hendrix togolais", il a collaboré avec les plus grands dont Keziah Jones, Meiway ou Christophe Maé, et fait son retour avec son nouvel album "The Afrocanalyst 1.0". Carlos G. Lopes est chanteur, compositeur et interprète et vient du Cap-Vert. Il aime mélanger les sonorités capverdiennes et occidentales sur des textes enlevés. Il présente son nouvel album "Azul".