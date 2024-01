information fournie par France 24 • 29/01/2024 à 15:49

"Lose your mother" est un classique des études américaines, écrit par la chercheuse américaine Saidaya Hartman en 2007. Un ouvrage devenu indispensable sur les traites atlantiques, l’esclavage, et l’impossible retour des diasporas. Notre invitée, Maboula Soumahoro, est maîtresse de conférence et spécialiste de l’histoire des Etats-Unis. Très inspirée par le parcours, l’écriture et le travail de Saidaya Hartman, elle a traduit son livre en français : “A perte de mère” (éd. Brook).