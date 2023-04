information fournie par France 24 • 24/04/2023 à 16:51

Christiane Obydol, la dernière représentante du mythique trio féminin Zouk Machine est en tournée avec "Star 80". Patson est le chef de fil d'un stand up africain, afro européen et afro urbain. Claudy Siar vous propose une interview croisée avec deux profils entre rire et chanson.