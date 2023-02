"À l'Affiche Planète Afro" : "Bengué", des histoires de migrations au rythme du jazz

information fournie par France 24 • 06/02/2023 à 17:10

Aujourd'hui dans "À l'Affiche Planète Afro", un duo de musiciens exceptionnels : Fidel Fourneyron, compositeur, tromboniste, et Emma Lamadji, chanteuse. Ils présentent le projet "Bengué", un album de jazz avec des textes puissants et une voix envoutante. Au programme également : la 65e cérémonie des Grammy Awards, durant laquelle Beyoncé a confirmé son statut de reine absolue de la musique R&B. Elle a remporté 4 nouvelles statuettes et devient ainsi l’artiste la plus récompensée de l’histoire avec 32 Grammys tout au long de sa carrière.