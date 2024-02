information fournie par France 24 • 26/02/2024 à 15:51

Nous vous proposons une émission avec deux artistes camerounaises. La chanteuse Irma, connue pour son tube planétaire "I Know" (2008), revient avec un nouveau single "House of cards", qui évoque une rupture amoureuse. A ses côtés, une autre artiste camerounaise, l’écrivaine Hemley Boum, qui publie un roman magistral “Le rêve du pêcheur” (Ed. Gallimard). Un roman riche et nuancé sur la perte d’un paradis perdu, où les habitants ne sont pas des anges.