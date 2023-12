information fournie par France 24 • 11/12/2023 à 16:05

Claudy Siar reçoit Hawa Dialo, alias BlackAD, lauréate du Prix Découvertes RFI 2022. Il parle avec la chanteuse malienne de mode et des créations de la styliste Sirandou Dianka, fondatrice de la marque NUMUD. Au cœur de l’actualité culturelle panafricaine, l’hymne officielle de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu en Côte-d’Ivoire. La chanson s'appelle Akwaba et est signée par Magic Systèm, Yemi Alade et Mohammed.