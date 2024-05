information fournie par France 24 • 10/05/2024 à 13:09

Dans ce numéro spécial de "À l'Affiche !", Louise Dupont vous emmène à la Biennale de Venise, rendez-vous mondial de l’art contemporain. Depuis près de 130 ans, et tous les deux ans, palais et monuments de la ville accueillent des expositions dans un décor enchanteur. Avec plus de 330 participants et 87 pays représentés pendant sept mois, la Biennale attire pas moins de 800 000 visiteurs.