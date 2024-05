information fournie par France 24 • 24/05/2024 à 22:32

Dans ce nouveau numéro de “A l’Affiche à Cannes", une actrice qui ne craint pas de briser les codes sur le tapis rouge : Helen Mirren. A bientôt quatre-vingts ans, la comédienne britannique est une grande habituée de la Croisette et des montées des marches. En 2022, elle y dansait en compagnie d’Andie MacDowell. Et l’année dernière elle avait fait sensation en arborant une chevelure bleue assortie à sa robe. Un look qui a même été choisi pour la création d’une Barbie à son effigie.