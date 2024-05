Á l'Affiche à Cannes : Emma Stone et Richard Gere sur le tapis rouge

information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 21:02

Dans ce nouveau numéro de "Á l'Affiche", Louise Dupont revient sur les meilleurs moments de cette nouvelle journée du Festival de Cannes. Avec sur le tapis rouge, deux stars incontournables. Emma Stone, double oscar de la meilleure actrice, qui retrouve son réalisateur fétiche Yorgos Lanthimos pour "Kinds of Kindness" présenté en compétition. Et Richard Gere, inoubliable homme d'affaires dans "Pretty woman", qui n'a rien perdu de son aura. On le retrouve cette année dans "Oh Canada" de Paul Schrader.