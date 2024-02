"À l'Affiche" 100 % cinéma : les temps forts de la Berlinale 2024

information fournie par France 24 • 14/02/2024 à 17:09

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche !", retour sur l'actualité cinéma de la semaine et en particulier sur le programme de la 74e édition de la Berlinale. Le jury des longs métrages est présidé cette année par l’actrice mexico-kenyane, Lupita Nyong’o. On attend notamment en compétition : le nouveau long-métrage du Mauritanien Abderrahmane Sissako, "Black Tea", le prochain film de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, cinq ans après "Atlantique", ou encore "L'Empire", le nouveau délire de Bruno Dumont, rencontre improbable de la Guerre des étoiles et du P’tit Quinquin. Également au programme de cette émission : "Vivants" ou le quotidien d'une rédaction sous tension, et la vie de Bob Marley sur grand écran.