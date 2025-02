information fournie par France 24 • 26/02/2025 à 15:15

L'ex-James Bond dans un rôle gay intense, Catherine Deneuve entre deux mondes et un road trip bouleversant à vélo. Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Xavier Leherpeur et Vincent Roux vous font découvrir les sorties cinéma de la semaine, avec "Queer" de Luca Guadagnino, "Yōkai, le monde des esprits" d’Eric Khoo et "À bicyclette" de Mathias Mlekuz. Et pour finir, plongeon dans le spectaculaire blockbuster chinois, "Creation of the Gods 2".