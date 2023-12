À Jérusalem-Est, les colons israéliens lorgnent plus que jamais sur les maisons des Palestiniens

information fournie par France 24 • 19/12/2023 à 11:02

A Jérusalem-Est, les tensions entre Palestiniens et colons israéliens se sont accrues depuis le début de la guerre à Gaza. Cela fait des années que des organisations de colons s'approprient des maisons appartenant à des Palestiniens par le biais de procédures judiciaires qui, selon les Palestiniens, les défavorisent systématiquement. La vieille ville de Jérusalem, qui abrite les lieux saints chrétiens, juifs et musulmans, est convoitée par les colons, qui veulent à tout prix s'y installer. Le quartier de Sheik Jarrah est un symbole de cette vague d'expulsions. Nos reporters Karim Yahiaoui, Claire Paccalin, Mohamed Farhat et Natalia Ruiz Giraldo s'y sont rendus.