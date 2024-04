information fournie par France 24 • 10/04/2024 à 11:59

À près de deux mois des élections européennes, le Parlement européen vote sur une grande réforme de la politique migratoire de l'UE. Antoine Bristielle, docteur en sciences politiques et directeur de l’Observatoire de l’opinion à la Fondation Jean-Jaurès revient sur cette réforme et les autres enjeux du scrutin, comme la poussée des populismes en France et en Europe, mais aussi les fractures du bloc de gauche.