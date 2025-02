information fournie par France 24 • 07/02/2025 à 16:48

Imaginez un monde où le papier, le carton et les emballages sont produits sans abattre un seul arbre... La start-up Releaf Paper a trouvé la solution. Fondée par un scientifique ukrainien en France, l’entreprise produit déjà plus de 100 tonnes de papier par mois et travaille avec des entreprises internationales. Découvrez le processus derrière cette innovation durable.