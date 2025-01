information fournie par France 24 • 19/01/2025 à 23:24

Au Nigéria, le bilan de l'explosion du camion-citerne dans le centre du pays s'élève a 86 morts et une cinquantaine de blessés. Une foule s'était approché du camion pour récupérer de l'essence quand ce dernier à exploser. Le président Bola Tinubu a déploré l'incident dans un communiqué - et a ordonné le lancement d'une campagne de sensibilisation "aux risques et dangers que représente le siphonnage de carburant".