information fournie par France 24 • 06/06/2024 à 12:46

Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquaient sur les plages de Normandie, marquant le début de la libération de la France et de l'Europe de l'occupation nazie. Le 80ème anniversaire de ce jour historique est une occasion de commémorer le courage et les sacrifices des soldats qui ont combattu pour la liberté, et de réfléchir à l'importance de l'histoire et de sa transmission aux générations futures.