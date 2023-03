500 jours avant les Jeux olympiques 2024 : la Seine-Saint-Denis est-elle prête ?

information fournie par France 24 • 14/03/2023 à 10:24

Nous sommes ce mardi 14 mars à 500 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024. Emmanuel Macron lancera officiellement le compte à rebours depuis la préfecture de Paris. Les prochains JO se dérouleront un peu partout autour de la capitale, et majoritairement en Seine Saint Denis. C'est le département le plus pauvre de France, mais il accueille notamment les deux plus grandes infrastructures de l'événement, le village des athlètes et un centre aquatique. Une occasion unique pour ce département de se développer. Reportage.