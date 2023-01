information fournie par France 24 • 13/01/2023 à 22:15

Pour le chercheur Bruno Cautrès, "on a un début d'année extrêmement anxiogène pour les Français fait d'une multitudes de demandes, de revendications et de crises dans de multiples secteurs (...). Et l'exécutif donne le sentiment de piloter un peu à vue."