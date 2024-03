information fournie par France 24 • 28/03/2024 à 18:54

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a "sonné l'alerte" mardi sur le réchauffement de la planète qui a atteint un record en 2023, montre un rapport publié par l'institution des Nations unies (Onu). La température a atteint un plus haut en 2023, supérieure de 1,45 degrés à sa moyenne de l'ère préindustrielle et nettement plus élevée que son précédent record, a précisé l'agence dans son rapport annuel sur le climat.