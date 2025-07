2 ans après le coup d'état au Niger, quel bilan pour la junte ?

information fournie par France 24 • 27/07/2025 à 23:15

Le 26 juillet 2023, le général Abdourahamane Tiani renversait le président Mohamed Bazoum avec la promesse de restaurer la sécurité et la souveraineté du Niger. Deux ans plus tard, le pays est fragilisé : 1480 soldats tués, et une économie exsangue avec un taux d’inflation record. Quels scénarios s’offrent au Niger ? Nous avons posé la question à Seidik Abba, essayiste nigérien et président du Centre international de réflexions et d’études sur le Sahel.