14 juillet en France : des étudiants de lycées militaires africains participent au défilé militaire

information fournie par France 24 • 14/07/2023 à 09:46

Ce 14 juillet, 240 membres des forces indiennes participeront au défilé à pied tandis que dans les airs voleront des Rafale indiens. Plus généralement, ce 14 juillet a pour vocation de rappeler, "l'attachement de la France à la solidarité stratégique avec ses alliés". Le Canada et des Européens qui étaient aux côtés de la France au Sahel seront de la partie. Tout comme des pays africains comme le Bénin, le Gabon, Madagascar ou le Sénégal représentés par des lycéens militaires. Les journalistes Claire Paccalin et Gaelle Fonseca ont rencontré quelques uns de ces apprentis militaires qui se préparaient au grand jour.