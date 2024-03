100 jours de Javier Milei en Argentine : manifestations et heurts à Buenos Aires

information fournie par France 24 • 19/03/2024 à 12:25

En Argentine, cela fait 100 jours que le président ultralibéral Javier Milei, est au pouvoir. Des accrochages répétés entre police et manifestants ont marqué, lundi, une journée de manifestations pour "l'urgence alimentaire" et contre l'austérité. Au moins trois personnes ont été blessées, selon un bilan initial de médias argentins non confirmé de source officielle, lors de face-à-face tendus et de heurts sporadiques dans la matinée avec les forces de l'ordre en divers points d'accès à Buenos Aires.