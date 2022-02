Assurance-vie: définir et actualiser votre profil d’investisseur

Identifiez votre profil d’investisseur pour gérer votre contrat de manière efficace et optimisée crédit photo : GettyImages

La performance des fonds en euros à capital garanti des contrats d’assurance-vie chute régulièrement. Dès lors, les investisseurs se tournent de plus en plus souvent vers les unités de compte, même si le placement est alors plus risqué, car soumis aux fluctuations des marchés financiers. Dans ce contexte, il convient de définir avec précision et d’actualiser régulièrement votre profil d’investisseur pour procéder aux bons arbitrages.

Sommaire:

Assurance-vie en unités de compte: commencez par définir votre profil d’investisseur

Prudent, équilibré, dynamique: quels sont les trois profils d’investisseurs dans un contrat d’assurance-vie

Assurance-vie: mettez à jour votre profil et adaptez votre part de risque

Unités de compte: identifiez les supports adaptés à vos convictions

Assurance-vie en unités de compte: pourquoi déléguer la gestion de votre contrat?

Assurance-vie en unités de compte: commencez par définir votre profil d’investisseur

L’intermédiaire financier auprès duquel vous souscrivez un contrat d’assurance-vie est soumis à plusieurs obligations légales. En premier lieu, il a un devoir de conseil et il est tenu d’adapter ses propositions de placements à votre profil. Pour cela, avant de signer un contrat, notamment d’assurance-vie, il vous demande de répondre à un “questionnaire d’investisseur financier”. Ce dernier est venu renforcer les obligations des intermédiaires financiers envers les épargnants suite à la directive européenne MIF2.

Le questionnaire a pour objectif de mesurer vos connaissances en matière de placements financiers et de définir le type de gestion adaptée à votre situation patrimoniale ou familiale. Il est donc recommandé d’y répondre le plus honnêtement possible pour confirmer votre profil d’investisseur de manière fiable.

Les données agrégées confirment et délivrent plusieurs natures d’informations:

Votre classification (“professionnel” ou “non-professionnel”).

Votre situation financière: vos revenus, votre capacité d’épargne, l’épargne déjà détenue…

Votre horizon de placement et votre sensibilité au risque (elle est mesurée à partir d’exemples précis de situations de marché).

Votre connaissance et votre expérience en matière de produits financiers: votre compréhension des différents placements (actions, obligations, trackers, CFD…) et votre maîtrise des risques associés à chacun d’eux.

Prudent, équilibré, dynamique: quels sont les trois profils d’investisseurs dans un contrat d’assurance-vie

Sur la base des réponses apportées au questionnaire, votre situation et vos caractéristiques d’investisseur sont évaluées de manière “automatisée” et associées à un “profil type”. Chaque profil correspond à une répartition, plus ou moins importante, entre le fonds en euros (à capital garanti) et les unités de compte (à capital non garanti).

L’épargnant dit “prudent” a pour principal objectif de préserver son capital de départ. La plupart du temps, il ne souhaite pas prendre de risque et/ou sa durée de placement est relativement courte (de quelques mois à quelques années). Un profil d’investisseur prudent va largement privilégier les fonds en euros du contrat d’assurance-vie (80% de son épargne) et limiter les unités de compte (20%).

L’épargnant dit “équilibré” partage ses investissements de manière relativement équitable entre le fonds en euros et les unités de compte de son contrat d’assurance-vie. Généralement, ce profil correspond aux épargnants souhaitant diversifier leurs investissements avec un horizon de placement plutôt éloigné (de 8 à 10 ans). L’objectif est de coupler la performance potentielle avec une prise de risque modérée.

L’épargnant dit “dynamique” montre, quant à lui, une certaine capacité à prendre des risques. Il a souvent un horizon de placement éloigné (plus de 10 ans) et cela lui permet de lisser dans le temps le risque de fluctuations des marchés financiers. Ce profil correspond également aux investisseurs disposant de très bonnes connaissances des marchés financiers.

À savoir Lorsque la rémunération moyenne des fonds en euros dépassait les 4% par an, beaucoup d’investisseurs choisissaient d’investir leur contrat à 100% dans le fonds en euros (sans même parfois connaître l’existence des unités de compte). L’assurance-vie était alors à la fois rémunératrice et sans risque. La baisse régulière des rendements moyens du fonds en euros modifie considérablement l’approche des épargnants et la plupart des intermédiaires financiers exigent désormais un pourcentage minimum d’investissement en unités de compte.

Assurance-vie: mettez à jour votre profil et adaptez votre part de risque

Il est important de mettre à jour régulièrement votre profil d’investisseur. La plupart du temps, votre intermédiaire financier vous invite à le réactualiser chaque année. Pour être sûr de vous apporter les conseils adaptés à votre situation, il peut parfois bloquer vos possibilités d’agir sur votre contrat d’assurance-vie si vous ne répondez pas à sa demande.

L’actualisation du questionnaire d’investisseur est un acte important et à ne pas négliger pour faire des arbitrages adaptés sur votre contrat. En effet, la manière dont votre profil évolue peut considérablement influencer vos choix et votre horizon d’investissement. Ainsi, si vous souhaitez rester investi de manière appropriée et efficace, c’est-à-dire en fonction de votre situation (âge, niveau d’épargne, projets…), il convient de répondre de manière sincère et réfléchie aux questions posées.

Un profil d’investisseur peut évoluer pour plusieurs raisons:

Une nouvelle situation personnelle: union, divorce, naissance…

Une nouvelle situation professionnelle: augmentation ou baisse de salaire, et donc de la capacité d’épargne.

Une nouvelle situation patrimoniale: succession, donation, achat de la résidence principale…

À noter Il existe une règle communément admise faisant évoluer le pourcentage de risque en fonction de l’âge du souscripteur du contrat d’assurance-vie. Le pourcentage maximum des unités de compte est la différence entre 100 et l’âge du souscripteur. De cette façon, une personne de 30 ans peut envisager de placer jusqu’à 70% de son contrat d’assurance-vie en unités de compte. Une personne de 50 ans pourra accepter une répartition à 50% entre fonds en euros et unités de compte. À 70 ans, les unités de compte ne devront pas dépasser 30% des investissements. Il est évidemment possible de s’inspirer de cette formule de manière plus ou moins stricte.

Unités de compte: identifiez les supports adaptés à vos convictions

Définir la part maximum allouée aux unités de compte constitue une étape très importante dans la gestion de votre contrat d’assurance-vie. Néanmoins, c’est une étape simple. En effet, au sein de la grande famille des unités de compte, il va désormais être question d’identifier les supports adaptés à vos convictions et, parmi eux, ceux pouvant prétendre à un potentiel de performance positif et significatif.

Au sein des unités de compte, il existe des OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) dits “diversifiés”. Ils peuvent vous éviter d’opérer des choix trop “tranchés”. Cependant, d’autres types de fonds sont également disponibles: les fonds en actions (grandes, moyennes ou petites capitalisations) français, européens, américains ou chinois, les fonds thématiques (télécoms, énergie…), les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier)… Les offres ne manquent pas et, pour faire les bons choix, il est nécessaire de bien comprendre les spécificités de chaque support grâce, notamment, à leur fiche produit souvent riche d’enseignements.

Assurance-vie en unités de compte: pourquoi déléguer la gestion de votre contrat?

Si vos connaissances en matière de marchés financiers sont insuffisantes ou si vous avez peu de temps à accorder à la gestion de votre contrat, il peut être intéressant de vous tourner vers un mode de gestion dit “profilé” de votre assurance-vie . Votre assureur choisit alors de répartir le capital épargné entre fonds en euros et fonds en unités de compte en fonction de votre profil d’investisseur. Il sélectionne également les supports en unités de compte.

À noter Les profils similaires bénéficient exactement des mêmes investissements et des mêmes arbitrages de la part de l’assureur.

Il est aussi possible de déléguer la gestion d’un contrat d’assurance-vie dans le cadre d’une approche plus discrétionnaire. On parle alors de Gestion Sous Mandat (GSM) . Dès lors, la gestion de votre contrat est confiée à un professionnel de la finance. Ce dernier décide des investissements à réaliser en fonction de votre profil et de ses propres convictions de marché. Il s’agit alors d’une approche un peu plus haut de gamme, proposée par certains assureurs seulement.

Qu’est-ce que la gestion libre en assurance-vie? Dans le cadre d’une gestion libre de votre contrat, vous prenez l’ensemble des décisions et agissez directement pour les mettre en œuvre. Dès lors, il vous appartient de rester au plus près des préconisations associées à votre profil. C’est un point important pour la bonne gestion de votre contrat. Aussi, faites périodiquement le point sur vos placements et la manière dont votre situation évolue. Si vos investissements en unités de compte ont été fructueux, pensez à récupérer des bénéfices régulièrement pour maintenir une répartition de votre capital équilibrée.

