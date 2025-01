La peur de passer à côté: le biais cognitif qui influence vos décisions d’investissement

Des biais psychologiques influencent vos décisions patrimoniales, notamment en Bourse où vous sentez parfois l’importance de réagir vite.

Sommaire:

Comment se traduit le FOMO en investissement?

Certains secteurs sont plus concernés par le FOMO

3 risques liés au FOMO

Comment éviter les pièges liés au FOMO?

Comment se traduit le FOMO en investissement?

Le monde de l’investissement est profondément influencé par la psychologie. Le «Fear of missing out» dit «FOMO» est un piège classique. De nombreux investisseurs, même aguerris, peuvent y succomber. Les marchés sont rythmés par des tendances et les épargnants sont souvent animés par la peur de passer à côté d’une bonne opportunité. Il peut s’agir:

D’une cryptomonnaie en pleine ascension,

D’une start up en vogue,

Du cours d’une action qui progresse rapidement,

D’un bien immobilier risquant d’être vendu,

D’un produit financier dont la commercialisation s’achève bientôt.

Ce sentiment est encore plus présent quand vous regrettez d’avoir manqué un placement prometteur par le passé. Le FOMO est un instinct grégaire, un comportement poussant à prendre des décisions impulsives en réaction à un sentiment d’urgence. L’émotion prime sur la réflexion. Elle pousse à agir de manière précipitée, sans analyse préalable.

Certains secteurs sont plus concernés par le FOMO

Plusieurs thématiques d’investissement jugées porteuses suscitent un fort engouement et sont donc plus sujettes à générer le FOMO:

- L’intelligence artificielle,

- Les cryptomonnaies et la technologie blockchain,

- Les énergies vertes ,

- Le métavers et la réalité virtuelle.

3 risques liés au FOMO

Le risque de mauvais placement

La peur de manquer une opportunité financière peut s’avérer lourde de conséquences pour vos finances. En effet, le FOMO conduit certains épargnants à réaliser des arbitrages malheureux entre leurs placements et à amputer leur trésorerie. L’investissement réalisé à la hâte peut être en inadéquation avec vos besoins et vos objectifs. En outre, le rendement espéré peut être décevant.

Le risque de bulle financière

Lorsqu’un grand nombre d’investisseurs acquièrent un actif par peur de passer à côté d’une opportunité, cela crée de la spéculation. À son tour, elle donne naissance à une bulle financière. Quand cette bulle finit par éclater, elle engendre des pertes financières potentiellement importantes chez les investisseurs détenant des actifs.

Le risque d’escroquerie

De nombreuses escroqueries financières capitalisent sur cette peur des regrets pour encourager des épargnants à investir dans l’urgence. On vous fait miroiter une opportunité, réservée à quelques heureux élus ou limitée dans le temps. Le «pump and dump» (pompage et largage) est une technique de manipulation de cours fréquemment observée dans le secteur des cryptomonnaies. L’objectif est d’inciter un maximum de personnes à investir pour faire grimper le cours. Les malfaiteurs en profitent pour revendre leur stock d’actifs et réaliser un profit important.

Comment éviter les pièges liés au FOMO?

Savoir identifier les biais cognitifs. Il est essentiel de garder la tête froide et d’analyser en permanence votre situation. De cette façon, vous êtes en mesure de prendre du recul et de vous poser les bonnes questions quand un emballement du marché survient.

Définir des critères d’investissement clairs. En fixant vos objectifs financiers et votre tolérance au risque, vous vous choisissez une stratégie globale. Chaque décision prise ensuite doit répondre à cette stratégie. Vous écartez automatiquement les opportunités d’investissement non conformes.

Effectuer des recherches approfondies avant d’investir. Vous devez consulter plusieurs sources, en particulier des rapports impartiaux et des analyses d’experts offrant une analyse équilibrée. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées et rationnelles.

Diversifier votre portefeuille . Un portefeuille équilibré vous protège contre les risques liés à un mauvais placement. Cela réduit également la pression liée à la recherche de «l’investissement parfait», en répartissant non seulement le risque et aussi les perspectives de rendement sur plusieurs actifs. De cette manière, vous êtes moins susceptible d’avoir l’impression de passer à côté d’une opportunité.

Décaler son investissement. Il est judicieux de vous fixer un délai minimum de réflexion. Vous pouvez également diviser la somme que vous souhaitez investir par deux et entrer progressivement sur le marché avec la somme restante. Vous investissez toutes les semaines ou tous les mois, par exemple. Cette technique vous permet de lisser votre prix d’entrée.