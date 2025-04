Guerre économique Etats-Unis / Chine : quel impact pour une allocation d’actifs ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

Les marchés financiers sont actuellement très difficiles à analyser. On peut penser que la Chine a commencé à impacter le fonctionnement normal en réponse aux attaques douanières du Président Trump. (Crédits: Adobe Stock)

Le Président Trump a lancé une guerre commerciale sans précédent en remettant en cause les fondements de la globalisation. Cette guerre se focalise de plus en plus sur la relation Chine / USA. L'impact sur les marchés est difficile à estimer. La réponse de la Chine doit être prise en compte dans une allocation d'actifs.

Guerre commerciale, qui est l'ennemi ?

JP Dimons, Président de JP Morgan, a joué un rôle important dans le recadrage du »Liberation Day » d'annonce des tarifs douaniers de Trump. Alors que les marchés partaient violemment à la baisse, il a rappelé à Trump qu'il faut faire une distinction entre les alliés des USA « le monde occidental » et les adversaires voire ennemis des USA (la Chine sans explicitement la nommer). Georgia Melloni, la Présidente du Conseil Italien, a répété la même chose lors de son voyage à Washington. L'important est de redonner sa puissance non seulement aux USA, mais à l'ensemble du monde occidental.

La Chine de Xi Jin Ping a clairement affiché son objectif stratégique de redonner sa place multi millénaire à l'Empire du Milieu comme usine de la planète et centre du monde. Le but est de rétablir l'équilibre multi polaire du monde tel qu'il existait avant la Révolution des Lumières du 18e siècle qui a permis à l'Occident de s'accaparer une part majeure de la croissance mondiale sur les 250 dernières années.

La Chine de Xi Jin Ping remet ainsi en cause les fondements des accords Kissinger/Deng Xiao Ping. Les USA aidaient la Chine à retrouver sa place d'usine du monde, la Chine acceptait la primauté des USA sur le leadership mondial.

Comment expliquer certains paradoxes de marché ?

On peut noter des mouvements étranges des marchés sur les dernières semaines. Ils peuvent s'expliquer à la lumière de la guerre économique Chine USA.

1. Pourquoi le dollar US baisse ? Si on regarde les années Reagan, on a connu une très forte hausse du dollar après la faiblesse économique et politique des années Carter. Trump se réclame clairement de l'héritage de Reagan.

a. La réponse des analystes est que Trump a validé via les accords de Mar el Lago une double relance de l'économie US via la relocalisation des industries stratégiques aux USA et en même temps une hausse des exportations via un dollar faible. Cette stratégie nous semble étonnante car elle peut être fortement inflationniste.

b. Pour nous, c'est peut être la Chine qui peut être derrière ces mouvements étonnants du dollar Euro. De fait, la guerre Ukrainienne a montré le risque pour la Chine de garder ses actifs en dollar. Il est possible voire probable que la Chine a commencé à réallouer ses réserves de change du dollar US vers l'Euro.

Graphe du cours DEMUSD depuis 1975. Durant les années Reagan, le dollar a fortement monté. A contrario, le dollar baisse depuis la prise de pouvoir de Trump.

2. Pourquoi l'or monte alors que les actions baissent ? Si on regarde les crises financières passées, l'or a baissé en même temps que les actions.

a. La réponse des analystes est que l'or joue son rôle d'actif de protection comme durant la crise de 1929. Cela semble étonnant, car nous serions alors au bord d'une dépression économique majeure, scénario qui ne semble pas probable pour l'instant.

b. Pour nous, c'est sans doute la Chine voire la Russie qui interviennent sur le marché de l'or afin de diversifier leurs réserves hors du dollar US, d'afficher les bases d'un nouvel ordre monétaire mondial où les BRICs s'adossent à la Chine et non pas au dollar. On peut noter que l'argent métal et le platine ne montent pas en ligne avec l'or. Il en est de même pour les mines d'or.

Performance relative de l'or métal, des mines d'or et de l'argent métal depuis 2009. Le cours de l'or métal a cassé ses plus hauts contrairement à l'argent métal ou les mines d'or.

3. Pourquoi les Emprunts du Trésor US long terme baissent alors que les actions baissent.

a. Là encore, on a une rupture de corrélation historique étonnante. Traditionnellement, les US Treasuries servent d'actif « safe heaven » quand les actions baissent, elles montent. Ceci s'explique entre autres par la politique monétaire de la FED. Quand les actions baissent, on a une destruction de monnaie par remboursement des effets de levier sur les actions. La FED crée alors de la monnaie (le fameux Greenspan put) pour casser un cercle vicieux baisse des actions, destruction de la monnaie.

b. Pour les analystes, on peut voir là l'impact de la Chine. Elle a accumulé des réserves de change très importantes en USD. Elle est confrontée à un risque de saisi de ces actifs ou de restructuration de cette dette en cas de guerre ouverte USA/Chine. De ce fait, le Gouvernement Chinois aurait commencé à rééquilibrer ses réserves vers l'Euro, seule alternative réelle au USD comme réserve de change. Ceci expliquerait l'effet de ciseau entre les taux long USA et Eurozone.

Suite à l'annonce des tarifs début avril, les taux longs US sont montés, alors que la bourse baissait et que les taux longs allemands baissaient.

4. Pourquoi les actions européennes et chinoises surperforment les actions USA ?

a. Encore un paradoxe apparent. Au début 2025, le consensus était que les USA allaient surperformer le reste du monde du fait de Trump. Dans la réalité, on observe le phénomène inverse.

b. Là encore, on peut voir là l'impact directe et indirecte d'une réallocation de l'épargne chinoise hors des USA. Mais comme l'a rappelé des analystes de Bloomberg, un tel jeu est dangereux car les fonds de pension ont aussi des actifs importants en Chine via les ADRs côtés à New York. Si jamais l'autorisation de ces ADRs était levée, on verrait une vague de liquidation massive des investissements américains en Chine.

Une nouvelle règle du jeu, le capitalisme d'État ?

Au cœur de toutes ces ruptures de corrélation historique, on observe l'impact de la montée du capitalisme d'État, c'est-à-dire la mainmise du Parti Communiste Chinois sur le capitalisme chinois. Le symbole de cet état de fait peut être illustré par la mise au cachot du fondateur d'Ali Baba, une sorte d'Amazon + Google Chinois.

Quelles conséquences pour l'investisseur ?

Il est impossible pour un investisseur non connecté à certains milieux politico militaires de comprendre tous les méandres de cette guerre commerciale. De fait, les aller-retour de Trump sur les tarifs sont majeurs. Les réponses de la Chine et du reste du monde sont parfois menaçantes (droits à l'exportation sur les métaux rares).

Des stratégies de market timing sont très difficiles dans un tel contexte. Les marchés peuvent brutalement partir dans des directions opposées en fonction des dernières annonces tarifaires.

De même, faut il attraper le train de tendance de marché basées sur des manipulations politiques de la Chine et non pas l'intelligence collective du marché. C'est tout le dilemme philosophique de la vérité du marché. Comme l'a rappelé Dimon, le marché a le plus souvent raison mais peut avoir parfois tort.

Quelle stratégie d'investissement ?

Dans un tel environnement de navigation à vue, où chaque semaine peut redistribuer brutalement les cartes du jeu, nous recommandons avant tout une stratégie très conservatrice.

1. Diversifier au maximum son portefeuille. Les fonds actions monde ont ainsi permis de profiter de la baisse du dollar. Le poids des actions Européennes combiné à la grande incertitude quant à la performance des actions émergentes permet de décorréler la poursuite de la sous performance des actions américaine.

2. investir dans la valeur et non pas spéculer sur le prix.

Dans un adage fameux, Warren Buffett a déclaré « price is what you pay, value is what you get” (le prix est ce que l'on paie, la valeur est ce que l'on reçoit ».

La situation actuelle des marchés reflète bien cette problématique. Comment penser que l'or offre une valeur sous-estimée sur les cours actuels alors que ses cours ont été multipliés par 10 sur les 25 dernières années. Mais comment comprendre cette situation si on ne prend pas en compte l'impact majeur des banques centrales sur le marché de l'or.

Cette situation s'est encore plus renforcée quand on prend en compte l'impact croissant de la Chine sur les marchés mondiaux. Or, une chose est certaine, la Chine de Xi Jin Ping n'est pas capitaliste libérale mais capitaliste d'État. Elle a donc un pouvoir politique certain sur les marchés et ce selon la ligne du Parti Communiste Chinois. Comme bien des analystes l'ont mis en exergue, la Chine a préparé de longue date sa bataille hégémonique avec l'Occident. Elle dispose de plus de grands stratèges financiers.

Cependant, l'Histoire montre que sur le moyen terme, c'est toujours l'intelligence collective des démocraties qui finit par l'emporter sur l'intelligence élitiste des autocraties. De fait, le monde est devenu trop complexe pour être dominé par une intelligence individuelle la plus grande soit elle.

Quelles allocations ?

Rester à l'écart de l'or tant que sa hausse n'est pas validée par les autres métaux précieux et par les mines d'or.

Favoriser l'Inde au profit de la Chine. Apple a déjà annoncé relocaliser en Inde toutes ses chaines de production d'Iphone pour le marché américain.

Chercher des niveaux d'entrée sur les grandes technologiques en particulier américaines. La forte baisse des magnificent seven va sans doute créer des opportunités majeures d'investir dans ces valeurs phares de croissance à des multiples raisonnables.

Rester prudent sur les valeurs value Europe. La forte surperformance de l'Eurostoxx a été dominée par le très fort rattrapage des valeurs bancaires après des années de sous performance. Ces mouvements violents correspondent souvent à des clôtures de short sans doute face à des positions longues sur les magnificent seven et autres mega technologiques.

Conclusion

Les marchés financiers sont actuellement très difficiles à analyser. On peut penser que la Chine a commencé à impacter le fonctionnement normal en réponse aux attaques douanières du Président Trump. Il est impossible pour un simple investisseur de comprendre et anticiper les décisions politiques de cette guerre en pleine évolution.

Dans un tel contexte, nous conseillons de privilégier une recherche de la valeur sur le prix, la décorrélation sur des univers larges d'investissement comme le MSCI Monde, et la recherche de points d'entrée sur les valeurs de croissance les plus décotés.

