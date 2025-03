ETF et intelligence artificielle: comment profiter de la révolution technologique?

L’essor de l’IA ouvre de nouvelles perspectives d’investissement, en particulier dans les entreprises pionnières du secteur. Les ETF (Exchange Traded Funds) ou «trackers» offrent une solution intéressante pour les investisseurs souhaitant s’exposer à cette révolution technologique.

Sommaire:

Comment fonctionnent les ETF liés à l’IA?

Les 5 ETF liés à l’IA les plus populaires

Comment investir dans des ETF de l’IA avec un PEA?

Les ETF sont également appelés «trackers»: il s’agit d’instruments financiers cotés en Bourse, négociables en temps réel comme des actions. Un seul ETF regroupe un ensemble de valeurs sélectionnées selon un critère spécifique. Dans le cas de l’intelligence artificielle, ils répliquent la performance d’un indice boursier. Ce dernier est lui-même composé d’entreprises engagées dans le développement et/ou l’adoption de cette technologie.

Les principaux avantages des ETF liés à l’IA sont:

Des frais de gestion compétitifs: En moyenne, ils s'élèvent à 0,37%, selon l’AMF en avril 2024. C’est l’un des moyens les plus accessibles pour investir en Bourse.

En moyenne, ils s'élèvent à 0,37%, selon l’AMF en avril 2024. C’est l’un des moyens les plus accessibles pour investir en Bourse. Une diversification optimisée : Investir via un ETF permet de répartir son capital sur plusieurs sociétés du secteur et de réduire le risque lié à une exposition unique.

: Investir via un ETF permet de répartir son capital sur plusieurs sociétés du secteur et de réduire le risque lié à une exposition unique. Une grande flexibilité : Comme les actions, les ETF se négocient en continu sur les marchés. Ils offrent donc une liquidité immédiate et une accessibilité accrue.

Grâce à ces atouts, les ETF constituent une option pertinente pour tirer parti du potentiel de croissance de l’intelligence artificielle, sans se concentrer sur un seul titre.

Les 5 ETF liés à l’IA les plus populaires

Tour d’horizon des cinq ETF les plus populaires et les plus importants sur le marché aujourd’hui (classés par taille de fonds, en millions d’euros, par ordre décroissant):

ETF ISIN FRAIS DE GESTION Taille du fonds en millions d’euros Xtrackers Artificial Intelligence&Big Data IE00BGV5VN51 0,35% 4 470 Amundi MSCi Robotics&AI ESG Screened LU1861132840 0,40% 955 L&G Artificial Intelligence IE00BK5BCD43 0,49% 781 WisdomTree Artificial Intelligence IE00BDVPNG13 0,40% 735 IE000Q9W2IR3 0,35% 74

Tous les trackers mentionnés ci-dessus sont accessibles via un Compte-Titres Ordinaire (CTO). Ce support d’investissement permet d’investir librement sur les marchés financiers, sans restriction géographique. Vos plus-values, intérêts et dividendes sont soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), également appelé flat tax, au taux unique de 30%.

Comment investir dans des ETF de l’IA avec un PEA?

Le Plan d‘Épargne en Actions (PEA) est l’autre principal support pour investir en Bourse sur les marchés financiers. Il offre un cadre fiscal plus avantageux que le Compte-Titres Ordinaire (CTO) mais certains ETF sont inéligibles à cette enveloppe. C’est le cas de ceux mentionnés précédemment.

Pour vous exposer au marché dynamique de l’intelligence artificielle via un PEA, vous pouvez investir dans des ETF plus diversifiés. Ils intègrent des entreprises technologiques aux côtés d’autres secteurs. Voici deux exemples d’ETF très prisés par les investisseurs:

ETF ISIN FRAIS DE GESTION Taille du fonds en millions d’euros Amundi PEA NASDAQ-100 ETF FR0011871110 0,30% 644 Amundi STOXX Europe 600 Technology ETF LU1834988518 0,30% 173

Au sein de ces ETF, on retrouve les géants technologiques, notamment les GAFAM (Google, Apple, Facebook -aujourd’hui Meta-, Amazon et Microsoft). D’autres entreprises majeures du secteur de l’IA y figurent également: Tesla ou encore Nvidia, le leader mondial des puces dédiées à l’intelligence artificielle.