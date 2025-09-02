Zymeworks chute après avoir interrompu le développement d'un médicament contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Zymeworks ZYME.O chutent de 14,7 % à 12,63 $ avant l'ouverture du marché

** La société Zymeworks <ZYME O> a décidé d'arrêter le développement de son médicament expérimental contre le cancer, ZW171, de , après que les résultats d'un essai ont montré que le traitement n'était pas susceptible d'être bénéfique en tant que thérapie à part entière

** La société basée à Vancouver testait le médicament dans le cadre d'un essai préliminaire sur des patients atteints de cancer des ovaires et de cancer du poumon non à petites cellules

** À la dernière clôture, l'action ZYME a progressé de 1,16 % depuis le début de l'année