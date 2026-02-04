L'Europe en ordre dispersé, pression sur la "tech" et plongeon de Novo Nordisk

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance mercredi, alors ‍que le repli se poursuit sur les secteurs technologique et des médias avec les craintes autour de l'IA et que Novo ‌Nordisk plonge sur des perspectives 2026 jugées moroses.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,52% à 8.222,09 points vers 08h45 GMT. ​A Londres, le FTSE 100 prend 0,58% mais à Francfort, ⁠le Dax recule de 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 est pratiquement inchangé (-0,02%), le FTSEurofirst 300 recule de 0,13% et ⁠le Stoxx 600 de ‍0,16%.

Les éditeurs de logiciels et les groupes d'analyse ⁠de données, ainsi que les acteurs de la publicité, ont chuté mardi après le lancement d'un outil juridique pour le chatbot ​Claude d'Anthropic, qui, selon la start-up, accélère, par exemple, la révision des contrats et le triage des accords de confidentialité.

Ces compartiments restent ⁠sous pression mercredi, malgré des craintes jugées infondées par ​le patron de Nvidia.

Publicis, qui a chuté de ​9,2% mardi, recule ​encore de 3,5% et accuse le plus fort repli du CAC ​40.

Le secteur des médias, qui ⁠comprend les groupes de publicité, perd 1,2% et celui de la technologique abandonne 1,2%.

Le compartiment européen de la santé (-1,95%) est plombé par le plongeon du laboratoire danois Novo Nordisk (-17%) qui a fait état ‌la veille de perspectives bien plus pessimistes que prévu pour 2026 et signalé des défis à venir sur le marché des traitements contre l'obésité.

Crédit Agricole (-3,1%) est pénalisé par un quatrième trimestre marqué par d'importantes provisions et une hausse des coûts.

(Rédigé par Blandine Hénault, ‌édité par Kate Entringer)