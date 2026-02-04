Zurich Insurance propose de racheter Beazley pour environ €9,28 mds

L'assureur spécialisé britannique Beazley BEZG.L a conclu un accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ont annoncé mercredi les deux sociétés.

En janvier, Beazley avait rejeté l'offre de 7,67 milliards de livres sterling de l'assureur suisse, estimant qu'elle sous-évaluait considérablement la société.

Selon la nouvelle proposition de l'assureur suisse, les actionnaires de Beazley recevront 1.310 pence par action en espèces, plus des dividendes autorisés pouvant atteindre 25 pence.

Le conseil d'administration de Beazley a déclaré qu'il était disposé à recommander l'offre aux conditions financières actuelles, si Zurich annonçait son intention ferme de faire une offre avant le 16 février, conformément aux règles britanniques en matière d'OPA.

(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)