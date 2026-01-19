Zurich Insurance: nouvelle offre de 10 milliards de dollars pour Beazley (Royaume-Uni)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La nouvelle offre fait suite au rejet par Beazley, la semaine dernière, d'une offre antérieure

*

Les actions de Beazley bondissent de plus de 40 % après l'intérêt de Zurich

*

Zurich veut se développer sur les marchés de l'assurance spécialisée

*

Beazley déclare qu'il n'a pas encore examiné la nouvelle offre de Zurich

(Ajout du commentaire de Beazley au paragraphe 3, du commentaire de l'analyste au paragraphe 12, des détails et du contexte dans l'ensemble du document, mise à jour des actions) par Tommy Reggiori Wilkes et Charlie Conchie

Zurich Insurance Group

ZURN.S a fait une offre de 7,67 milliards de livres (10,3 milliards de dollars) pour l'assureur spécialisé Beazley

BEZG.L , rendant publique une offre améliorée qui a fait grimper les actions de la société britannique de 40 % lundi. Le deuxième assureur européen en termes de valeur de marché a annoncé cette proposition après que Beazley a rejeté plusieurs offres antérieures , dont les détails n'avaient pas été divulgués auparavant. Beazley, qui est cotée à Londres et qui a rejeté vendredi une proposition datant du 4 janvier qui, selon elle, sous-évaluait considérablement ses activités, a déclaré qu'elle n'avait pas encore examiné la dernière offre de Zurich.

L'acquisition de Beazley permettrait à Zurich de mieux s'implanter dans les assurances spécialisées, couvrant des domaines tels que la cybernétique, la marine, l'aviation et l'espace, ainsi que les beaux-arts, tout en se développant en Grande-Bretagne à un moment où son exposition aux États-Unis et la faiblesse du dollar ont pesé sur ses performances et ses actions. Zurich a déclaré aux investisseurs en novembre qu'elle prévoyait de se développer dans le domaine de l'assurance spécialisée et a lancé ce mois-ci une unité mondiale basée à Londres pour cette activité. La dernière proposition de Zurich de 1.280 pence par action valorise Beazley à environ 7,67 milliards de livres, selon les calculs de Reuters, ce qui représente une prime de 56% par rapport au dernier cours de clôture de Beazley de 820 pence. Zurich a déclaré qu'elle financerait l'offre par des liquidités, de nouvelles dettes et un placement d'actions. Le directeur général Mario Greco a déclaré au Financial Times lundi que Zurich avait tenté à cinq reprises d'acheter Beazley au cours de l'année écoulée. L'offre précédente la plus récente était de 1 230 pence par action, ont déclaré Beazley et Zurich.

LES ACTIONS DES ASSUREURS LONDONIENS RIVAUX PROGRESSENT ÉGALEMENT

Les actions de Beazley sont celles qui ont le plus progressé en pourcentage parmi toutes les actions cotées à Londres, atteignant un niveau record. Ses rivaux ont également progressé, Hiscox HSX.L gagnant 7,4% et Lancashire LRE.L gagnant 4,5% à 1600 GMT, les investisseurs pariant sur la poursuite de la consolidation du secteur.

Une transactionréussie marquerait la dernière offre étrangère pour une société cotée à Londres, avec des valorisations britanniques relativement plus faibles qui continuent d'attirer les acheteurs.

Les actions de Zurich ont glissé de 0,9 %. Les analystes de Jefferies ont déclaré que la prime de 56 % "semble généreuse", mais ont ajouté que les activités cybernétiques différenciées de Beazley et le meilleur rendement des capitaux propres du marché pourraient justifier une évaluation plus élevée.

Selon les règles britanniques en matière d'offres publiques d'achat, Zurich a jusqu'au 16 février pour annoncer son intention de faire une offre ou de se retirer.

Goldman Sachs, Lazard et UBS conseillent Zurich, selon des sources proches du dossier. Beazley a déclaré être conseillé par JPMorgan et Barclays.

ZURICH CHERCHE À CROÎTRE DANS L'ASSURANCE SPÉCIALISÉE ET AU ROYAUME-UNI Zurich a déclaré que l'achat de Beazley permettrait de combiner deux activités complémentaires, en tirant parti de la force de Beazley dans le domaine de l'assurance spécialisée et de sa présence sur le marché de Lloyd's de Londres.

Une transaction serait conforme aux priorités stratégiques définies lors de la journée des investisseurs de Zurich le 18 novembre, a déclaré la société suisse. Les activités mondiales de Zurich dans le domaine de l'assurance dommages ont généré environ 47 milliards de dollars de primes brutes en 2024, dont seulement 5 milliards de dollars en provenance du Royaume-Uni. Les actions de Zurich n'ont augmenté que de 8 % depuis le début de l'année 2025, sous la pression de son exposition aux États-Unis et de la faiblesse du dollar.

Les actions de Beazley ont également sous-performé à la clôture de vendredi, l'action ayant peu changé au cours des 12 derniers mois par rapport à un gain de 20 % du FTSE 100 .FTSE .

(1 $ = 0,7459 livre)