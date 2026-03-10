BioNTech: les cofondateurs se retirent pour fonder une start-up d'ARN messager

Ugur Sahin et Ozlem Tureci à Berlin, en Allemagne, le 10 juin 2025. ( AFP / ODD ANDERSEN )

Les cofondateurs du laboratoire allemand BioNTech ont annoncé mardi quitter leur poste de direction pour créer une société dédiée aux innovations dans l'ARN messager, la technologie qui a fait le succès de son vaccin contre le Covid.

Cette société de biotechnologie indépendante sera dotée de "ressources, d'opérations et d'options de financement distinctes" de BioNTech, et sera "dédiée à la recherche et au développement d'innovations ARNm de nouvelle génération", précise un communiqué.

Ugur Sahin et Özlem Türeci, un couple de chercheurs allemands d'origine turque, s'apprêtent ainsi à quitter leur entreprise fondée en 2008, devenue pionnière de la course au vaccin pendant la pandémie de Covid. Elle a ainsi pu remporter la course face à ses concurrents, obtenant avec l'américain Pfizer la première autorisation de mise sur le marché d'un vaccin contre le coronavirus.

BioNTech a connu ensuite des profits colossaux et une forte expansion.

Ses recettes ont fondu aujourd'hui et les coûts de développement contre le cancer et d'autres maladies sont importants. Résultat, le groupe de Mayence (ouest) a enregistré une perte d'1,1 milliard d'euros en 2025.

Ugur Sahin, avec son épouse Özlem Türeci, souhaitent "redevenir des pionniers" de la recherche dans l'ARNm, et voient "des opportunités extraordinaires pour libérer la prochaine génération d'innovations transformatrices", a expliqué le co-fondateur de BiONtech dans le communiqué.

Cela pourra se faire notamment en "combinaison avec l'intelligence artificielle, a-t-il déclaré au quotidien économique Handelsblatt.

BioNTech prévoit de garder un lien avec la future start-up, lui apportant des droits de propriété intellectuelle et des technologies ARNm, en échange d’une participation minoritaire, de redevances et de paiements au franchissement d’étapes clés, ce qui sera conclu par un accord contraignant d'ici fin juin d'après le communiqué.

Les dirigeants rejoindront la direction de leur nouvelle société d'ici fin 2026, à l'issue de leurs contrats actuels.

Sur la plateforme Xetra de la Bourse de Francfort, le titre BioNTech, principalement coté au Nasdaq à New-York, cédait plus de 19% après ces annonces.

A l'avenir, BioNTech se concentrera sur le développement et la commercialisation de ses médicaments, notamment dans l'oncologie, et assure dans le communiqué que la nouvelle société ne perturbera pas ses domaines d'activités.

Le laboratoire allemand a notamment franchi en décembre la première étape du rachat de son rival CureVac, pour environ 1,08 milliard d'euros, afin de renforcer ses recherches contre le cancer.