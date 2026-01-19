Zurich Insurance fait une proposition en vue du rachat du britannique Beazley

L'assureur suisse Zurich Insurance a rendu publique une proposition améliorée au conseil d'administration de l'assureur britannique Beazley en vue d'une "possible offre" de rachat, sur une valorisation approchant 7,67 milliards de livres britanniques (8,84 milliards d'euros).

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Dans un communiqué, le groupe suisse indique avoir déjà soumis de "précédentes propositions", dont une début janvier - non-divulguée - à 12,30 livres par titre en numéraire.

Le conseil d'administration de Beazley l'avait toutefois rejeté la semaine passée, estimant qu'elle sous-évaluait significativement l'entreprise, précise le communiqué de Zurich Insurance.

Lundi, l'assureur suisse a donc soumis une proposition améliorée à 12,80 livres, ce qui représente une prime de 56% par rapport au cours de clôture de Beazley vendredi à 8,20 livres.

Le Financial Times a expliqué que le groupe suisse avait rendu son offre publique afin que les actionnaires puissent "décider".

Mario Greco, le directeur général de Zurich Insurance, a confié au quotidien britannique qu'il s'agit de la "cinquième offre" depuis ses premières approches "il y a environ un an", le patron du groupe suisse estimant "qu'il était temps" d'officialiser les choses afin que "les actionnaires puissent dire ce qu'ils en pensent".

Dans le communiqué publié lundi, Zurich Insurance met en avant que la transaction ferait émerger "un leader mondial" de spécialités d'assurance, affirmant que leurs activités sont "hautement complémentaires". Beazley est notamment actif dans l'assurance autour des questions de cyber-sécurité.