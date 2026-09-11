Zurich et Allianz ont assuré des transactions liées à Radiant World, selon le Financial Times

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(Mise à jour avec la déclaration de Zurich au quatrième point)

Le groupe d'assurance Zurich

ZURN.S et Allianz ALVG.DE ont assuré des transactions liées au négociant en minerai de fer Radiant World, actuellement en difficulté, a rapporté vendredi le Financial Times.

Voici quelques détails:

* Radiant World a été mise sous pression ces derniers mois après que certaines banques ont gelé ses comptes et que plusieurs sociétés de négoce ont rompu leurs relations avec elle, craignant que les factures qu'elle avait fournies aux banques ne soient pas valides. La société a nié toute malversation.

* Zurich a assuré Radiant contre le risque de non-paiement de la part de plusieurs contreparties, dont le géant des matières premières Glencore GLEN.L , dans le cadre d’une police offrant une couverture de plusieurs dizaines de millions de dollars, selon l’article du FT.

* Allianz Trade, la branche d'assurance-crédit commercial de l'assureur allemand, a également assuré Radiant contre le non-paiement, bien que son exposition totale soit inférieure à celle de Zurich, ajoute l'article, citant des sources proches de cette police.

* Zurich a déclaré à Reuters dans un communiqué qu’elle "ne présente aucune exposition significative vis-à-vis de Radiant World". Allianz et Radiant World n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* Lundi, LAM Trade Finance Group II, dans lequel la banque d'investissement américaine Jefferies JEF.N détient une participation minoritaire, a demandé à Singapour une ordonnance de gel à l’encontre de Radiant World et de son fondateur.

* Fondée au début des années 2000, Radiant World est devenue l’un des plus grands négociants mondiaux de minerai de fer, traitant plus de 80 millions de tonnes métriques de cette matière première sidérurgique l’année dernière, selon son site web.