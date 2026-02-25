Zura Bio chute après l'offre d'actions de 125 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février -

** Les actions de Zura Bio ZURA.O ont baissé de 5,4 % avant la cloche à 6,33 $ après la fixation du prix de son offre secondaire de 125 millions de dollars

** La société de biotechnologie a déclaré avoir vendu () 20 millions d'actions, y compris des bons de souscription préfinancés pour acheter 1,8 million d'actions, à 6,25 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 6,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement, l'avancement de son pipeline et à des fins générales, selon le prospectus ()

** La société indique que son principal produit candidat, le tibulizumab, est en cours d'évaluation dans des études de phase intermédiaire pour les maladies auto-immunes que sont l'hidradénite suppurée et la sclérose systémique

Leerink, Piper Sandler et Cantor Fitzgerald sont les teneurs de livre conjoints de l'offre

** La société basée à Henderson, Nevada, a ~73,7 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à mardi, les actions de ZURA ont augmenté de ~28% depuis le début de l'année. Elles ont clôturé à 1,28 $ il y a un an

** Les 8 analystes qui couvrent l'action sont tous optimistes, y compris 4 " achat fort "; PT médian de 15 $, selon les données de LSEG